EKONOMİST - EK GÖSTERGE - TEKNİK HİZMETLER SINIFI HANGİ GRUPTA

İnternette de aşağıda belirtilen yazıları buldum.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 28.05.2018 tarih ve 64314391-110.01.10.01-[555-560]-4352 sayılı yazısında; teknik hizmetler sınıfı ?ekonomist? kadrosunda görev yapan personelin, i̇ktisatçı veya ekonomiciler için belirlenen ek göstergeden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı ile ilgili görüşünde ?II - Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (b) bendinde öngörülen ek göstergeden yararlandırılması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 14.03.2023 tarih ve e-53773008-622.02-5943935 sayılı yazısında ekonomici unvanı ile ekonomist kadro unvanının aynı olduğu, bu durumun da maliye bakanlığı bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğünün görüş yazısında ekonomici unvanının ?II - Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (b) bendinde yer alması nedeniyle ekonomist kadrosunun da (b) bendinde yer alması yönünde görüşü olduğu belirtilmiştir.