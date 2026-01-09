EKONOMİST - EK GÖSTERGE - TEKNİK HİZMETLER SINIFI HANGİ GRUPTA

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Kurumum beni Teknik Hizmetler Sınıfı (C) bendi unvanları arasında değerlendiriyor. Maaş bordrolarında benim gibi olanlar var mı? Yoksa Teknik Hizmetler Sınıfı (B) bendi unvanlarından mı yararlanıyorsunuz? Sonuçta 1.dereceye geldiğimde 3600 ek göstergeden yararlanamayacağım.

Teknik Hizmetler Sınıfı (B) bendi unvanları 8.dereceden ek gösterge oranlarından yaralanmaya başlarken Teknik Hizmetler Sınıfı (C) bendi unvanları 4.dereceye düştükten sonra maaş bordrolarında ek gösterge oranları eklenerek yararlanıyor.


İnternette de aşağıda belirtilen yazıları buldum.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 28.05.2018 tarih ve 64314391-110.01.10.01-[555-560]-4352 sayılı yazısında; teknik hizmetler sınıfı ?ekonomist? kadrosunda görev yapan personelin, i&#775;ktisatçı veya ekonomiciler için belirlenen ek göstergeden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı ile ilgili görüşünde ?II - Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (b) bendinde öngörülen ek göstergeden yararlandırılması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 14.03.2023 tarih ve e-53773008-622.02-5943935 sayılı yazısında ekonomici unvanı ile ekonomist kadro unvanının aynı olduğu, bu durumun da maliye bakanlığı bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğünün görüş yazısında ekonomici unvanının ?II - Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (b) bendinde yer alması nedeniyle ekonomist kadrosunun da (b) bendinde yer alması yönünde görüşü olduğu belirtilmiştir.

