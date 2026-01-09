12 yıllık ROTASYON sizce uygulanır mı?

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
09 Ocak 2026 10:54
Malûm öğretmenler için 12 yıl ROTASYONU getirildi, bu rotasyon hakkında ne düşünüyorsunuz, bence bu da öncekiler gibi uygulanmaz, sizce nolur?

