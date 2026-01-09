Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Tarım Bakanlığında KÖY-MER(1000 köye 1000 Tarımcı Projesi)projesinde 3 yıl çalışan personeline hizme


09 Ocak 2026 11:08
Tarım Bakanlığında KÖY-MER(1000 köye 1000 Tarımcı Projesi)projesinde 3 yıl çalışan personeline hizme

Bildiğiniz üzere 2004-2005 ve 2006 yıllarında Tarım Bakanlığının uygulamaya koymuş olduğu, Bin Köye Bin Tarımcı yani Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi kapsamında 3 yıl süre i le veteriner hekim ve ziraat mühendisleri ağırlıklı olmak üzere o dönem Başbakan olan bugünkü Cumhurbaşkanımız ile dönemin Tarım Bakanı Sami Güçlü tarafından uygulamaya konulan bir proje idi.Projede çalışan teknik ve sağlık personelleri Tarım Danışmanı ünvanı altında çiftçilere/hayvan yetiştiricilerine danışmanlık hizmeti vermekteydi.Ki bu uygulamada 6 ay da bir Valilik/Tarım İl Müdürlüğü ile sözleşme yapılarak, dışarıdan muhasebeci tutularak, personel kendi Bağ-Kur unu yatırarak gibi çok zorlu şartlar altında özverili çalışmalar ortaya koymuş daha sonra yine bugünkü Cumhurbakanımızın kendi söylemiyle kendisi tarafından yapılan çalışmalara bizzat şahit olmasının akabinde dönemin Tarım bakanına talimat vererek hem bu projenin süresini uzatalım hem de bu personelin sayısını 10 bin sayısına tamamlayalım talimatı ile o dönemde TAR-GEL(tarımsal yayımı geliştirme projesi)projesinin temelleri atılmıştı.Ve Rabbime hamdolsun 10 bin meslektaşımızın daha Bakanlık bünyesinde istihdam edilmesine vesile olmuştu.

Ancak aradan çok uzun yıllar geçmiş olsa da yaşanan bir mağduriyeti gündeme getirme adına bu başlığı açmak istedim.O şartlarda türlü zorluklar ile direk Tarım İl müdürlüklerinin uhdesinde yapılan sözleşmeler ve çalışmalar yapılmış iken bu süreler için daha sonra kadroya geçtiğimiz tarihte hizmet birleştirmesi yaptıktan sonra kademe/derece ilerlemesi 657 sayılı DMK nun 36 ncı maddenin c fıkrası gereği 3/4 ü sayıldı.Ancak çalışılan bu sürelere her hangi bir şekilde hizmet puanı verilmedi.Bu puanın verilmesi için Bakanlığa dilekçe verdikten sonra gelen cevapta Bağkurlu çalışılan süreler olduğu için hizmet puanı verilmedi şeklinde cevap verildi.Mevcut yaşanan mağduriyetin gündemde olması konunun tartışılması açısından önem taşımaktadır.


bayhan444
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 11:10

KÖY-MER projesinde çalışan personele Tarım Bakanlığının Hizmet puanı vermemesi hususu.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıTarım Bakanlığı Kadroya GeçişTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım Bakanlığı 2022/8 Atananların Tayin MağduriyetiTarım bakanlığı 2026 koruyucu giyimMüfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavı- Bakanlıklar20 Aydır işsiz bir veteriner hekimim, doktora eğitimime devam edemedimEş durumu tayin hk.Tarım Bakanlığında KÖY-MER(1000 köye 1000 Tarımcı Projesi)projesinde 3 yıl çalışan personeline hizme

Sözlük

ayrı dünyaların insanıyız 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 meydanı boş bulmak 1 umre 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 günün filmi 1 salavat 1

Son Haberler

Abdulkadir Uraloğlu Samsun'a gidiyor: Kavşak açılışına katılacakTaklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendiİşte TBMM'ye sunulan 11 maddelik kanun teklifiAnkara'da başıboş köpek saldırısı: Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL tazminatAFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.