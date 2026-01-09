Tarım Bakanlığında KÖY-MER(1000 köye 1000 Tarımcı Projesi)projesinde 3 yıl çalışan personeline hizme

Bildiğiniz üzere 2004-2005 ve 2006 yıllarında Tarım Bakanlığının uygulamaya koymuş olduğu, Bin Köye Bin Tarımcı yani Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi kapsamında 3 yıl süre i le veteriner hekim ve ziraat mühendisleri ağırlıklı olmak üzere o dönem Başbakan olan bugünkü Cumhurbaşkanımız ile dönemin Tarım Bakanı Sami Güçlü tarafından uygulamaya konulan bir proje idi.Projede çalışan teknik ve sağlık personelleri Tarım Danışmanı ünvanı altında çiftçilere/hayvan yetiştiricilerine danışmanlık hizmeti vermekteydi.Ki bu uygulamada 6 ay da bir Valilik/Tarım İl Müdürlüğü ile sözleşme yapılarak, dışarıdan muhasebeci tutularak, personel kendi Bağ-Kur unu yatırarak gibi çok zorlu şartlar altında özverili çalışmalar ortaya koymuş daha sonra yine bugünkü Cumhurbakanımızın kendi söylemiyle kendisi tarafından yapılan çalışmalara bizzat şahit olmasının akabinde dönemin Tarım bakanına talimat vererek hem bu projenin süresini uzatalım hem de bu personelin sayısını 10 bin sayısına tamamlayalım talimatı ile o dönemde TAR-GEL(tarımsal yayımı geliştirme projesi)projesinin temelleri atılmıştı.Ve Rabbime hamdolsun 10 bin meslektaşımızın daha Bakanlık bünyesinde istihdam edilmesine vesile olmuştu.

Ancak aradan çok uzun yıllar geçmiş olsa da yaşanan bir mağduriyeti gündeme getirme adına bu başlığı açmak istedim.O şartlarda türlü zorluklar ile direk Tarım İl müdürlüklerinin uhdesinde yapılan sözleşmeler ve çalışmalar yapılmış iken bu süreler için daha sonra kadroya geçtiğimiz tarihte hizmet birleştirmesi yaptıktan sonra kademe/derece ilerlemesi 657 sayılı DMK nun 36 ncı maddenin c fıkrası gereği 3/4 ü sayıldı.Ancak çalışılan bu sürelere her hangi bir şekilde hizmet puanı verilmedi.Bu puanın verilmesi için Bakanlığa dilekçe verdikten sonra gelen cevapta Bağkurlu çalışılan süreler olduğu için hizmet puanı verilmedi şeklinde cevap verildi.Mevcut yaşanan mağduriyetin gündemde olması konunun tartışılması açısından önem taşımaktadır.