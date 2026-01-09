%50 engelli raporu hakları neler

Sözleşme personelim kadroya geçince % 50 engellilik alma hakkım var hastalığımdan dolayı %50 engellilik hakkı memurlukda ve normal yaşantıda avantajları neler maaş konusunda ne kadwr bş vergi indirimş oluyo 50 bim maaş alan birisi olarak raporu alınca ortalama ne kadar artacak

