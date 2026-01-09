Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

%50 engelli raporu hakları neler


09 Ocak 2026 11:21
%50 engelli raporu hakları neler
Sözleşme personelim kadroya geçince % 50 engellilik alma hakkım var hastalığımdan dolayı %50 engellilik hakkı memurlukda ve normal yaşantıda avantajları neler maaş konusunda ne kadwr bş vergi indirimş oluyo 50 bim maaş alan birisi olarak raporu alınca ortalama ne kadar artacak

Çok Yazılan Konular

ekpss 4yıl muhabbetiGöç İdaresi Başkanlığı - İstanbulÖğretmen olmakSizce DHMi kadrosu açılır mı?Engelli memura zorla görevlendirme2026 EKPSS istanbul büyükşehir belediyesi yazacaklar çalışma şartları ve diğer bilgi paylaşımı

Sözlük

umre 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 salavat 1 günün filmi 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 meydanı boş bulmak 1

Son Haberler

Abdulkadir Uraloğlu Samsun'a gidiyor: Kavşak açılışına katılacakTaklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendiİşte TBMM'ye sunulan 11 maddelik kanun teklifiAnkara'da başıboş köpek saldırısı: Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL tazminatAFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.