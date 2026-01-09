Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

KYK düz memurluk Gençlikspor bakanlığı


09 Ocak 2026 11:32
KYK düz memurluk Gençlikspor bakanlığı

Arkadaşlar KYK büro/düz memurluk için kpss taban puanları neden düşük.neden artık kimse tercih etmiyor.10 yıl önce kpss ye girdiğimde yüksek puanla kapatiyordu.Dezavantaji nedir şuan.yurtlar kapatilacak diye mi


Sinc4p
Aday Memur
09 Ocak 2026 11:54

Gece nöbeti ve maaşa neredeyse etki etmemesi, öğrenciler ve intihar vakaları..

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıTarım Bakanlığı Kadroya GeçişTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım Bakanlığı 2022/8 Atananların Tayin MağduriyetiTarım bakanlığı 2026 koruyucu giyimMüfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavı- Bakanlıklar20 Aydır işsiz bir veteriner hekimim, doktora eğitimime devam edemedimEş durumu tayin hk.Tarım Bakanlığında KÖY-MER(1000 köye 1000 Tarımcı Projesi)projesinde 3 yıl çalışan personeline hizme

Sözlük

umre 1 salavat 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 günün filmi 1 meydanı boş bulmak 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1

Son Haberler

Abdulkadir Uraloğlu Samsun'a gidiyor: Kavşak açılışına katılacakTaklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendiİşte TBMM'ye sunulan 11 maddelik kanun teklifiAnkara'da başıboş köpek saldırısı: Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL tazminatAFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.