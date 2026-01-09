KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Memurluktan Öğretmenliğe geçiş hakkında çıkartılan 2026 yönetmelik ne diyor.


Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama

MADDE 6- (1) Bakanlık kadrolarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen ünvanlı kadrolarda ilgili mevzuatına göre adaylıkları kaldırılmış olanlar ile hazırlık eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapmış olanlardan;

a) Devlet memurluğundan ayrılanlar, ilgili atama kararnamelerinde belirtilen alana kadrolu öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanlar, ilgili atama kararnamelerinde belirtilen alana kadrolu öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama,

kapsamında başvuruda bulunabilir.

(2) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek atamalar, Bakanlığa tahsis edilen atama izniyle sınırlı olmak kaydıyla; öğretmenlik mesleğinde geçen hizmet süresi fazla olandan başlamak üzere ve başvuruda belirtilen tercihler de dikkate alınarak alanında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumuna yapılır. Hizmet süresinin eşitliği hâlinde diğer ünvanlarda Devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır. Eşitliğin devam etmesi hâlinde atama, bilgisayar kurası yoluyla belirlenir.

