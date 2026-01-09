Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Belletmenlik puanı yenilemesi.


09 Ocak 2026 12:13
Belletmenlik puanı yenilemesi.

Yönetmeliğe göre belletmenlik puanı günlük hesaplanacak.

Yatılı lise pansiyonları günlük 0,1 puan.

Yatılı bölge ortaokulları ile yatılı imamhatip ortaokulları 0,2 puan alacak.

Geçmişe yönelik hesap konusunda bir netlik yok.

0,1 - 0,2 ikiliği yeniden mahkemeye taşınabilir.

X müdürünün karısı, y müdürünün kocası, z bilmem neyinin eltisinin ayda bir nöbet tutup 2 puanı kaptığı haksızlık ortadan kalkmış. Teşekkürler.


shadesofcool
Aday Memur
09 Ocak 2026 12:46

Düzenleme 1/04/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yapıldı. Geriye dönük puanlar güncel puanlar üzerinden hesaplanır.


berkaydal
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 13:04

Teşekkürler hocam.

Mart sonrası görevler silinmiş. Sizlerde görünüyor mu?

shadesofcool, 36 dk. önce

Düzenleme 1/04/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yapıldı. Geriye dönük puanlar güncel puanlar üzerinden hesaplanır.


shadesofcool
Aday Memur
09 Ocak 2026 13:06

Rica ederim, ben belletmenlik yapmıyorum hocam, o yüzden bilmiyorum.

berkaydal, 18 dk. önce

Teşekkürler hocam.

Mart sonrası görevler silinmiş. Sizlerde görünüyor mu?


berkaydal
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 13:15

Sağ olun hocam.

