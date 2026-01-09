Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Nakil


09 Ocak 2026 12:25
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Nakil
Arkadaslar istanbul Buyuksehir Belediyesinde kadrolu mühendis olarak görev yapan engelli biri Ankarada ki belediyelere engelini mazaret göstererek gecis yapabilir mi? Belediye idareleri bu durumu nasil karsilar?

Çok Yazılan Konular

Mahalli İdarelerde Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Nakil YasağıÜniversitelerde yöneticilerin çağa ayak uyduramaması.Belediye maaşAkademisyen memurun amiri midir ?EKONOMİST - EK GÖSTERGE - TEKNİK HİZMETLER SINIFI HANGİ GRUPTABelediyeye Atanan Kadrolu TeknisyenBelediyeler ya da universiteler arasi nakil acilllGaziantep üniversitesi hastanesi personel alımıBelediyede mi yoksa Üniversite mİ ?

Sözlük

daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 salavat 1 meydanı boş bulmak 1 günün filmi 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 umre 1

Son Haberler

Abdulkadir Uraloğlu Samsun'a gidiyor: Kavşak açılışına katılacakTaklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendiİşte TBMM'ye sunulan 11 maddelik kanun teklifiAnkara'da başıboş köpek saldırısı: Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL tazminatAFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.