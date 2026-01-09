Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Rotasyon, proje okullarında çalışanlara nasıl uygulanacak?


09 Ocak 2026 13:48
Rotasyon, proje okullarında çalışanlara nasıl uygulanacak?

Merhaba. Çalıştığım kurumda 12.yılım. Okulumuz sonradan proje okulu olduğu için geçen yıl 4 yıllık görevlendirme süresi başladi. 30 haziran 2025. Proje okulu atama yönetmeliğine göre bu 4 yıllık sürenin dolmasını mı bekleyeceğiz, yoksa 12 yılım dolduğu için rotasyondan tayin mi isteyeceğiz. Bu konuda bilgisi varsa paylaşabilir mi?

