ihtiyaç ve norm fazlası duyurusu geldi


09 Ocak 2026 13:54
ihtiyaç ve norm fazlası duyurusu geldi

hadi buda hayırlı olsun :)


kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 14:00

Bende şöyle bir yazı var :

"iliniz genelinde norm fazlası durumda olmadığınız için tercih yapamazsınız?"

ben görevlendirmeyim ama başka okula bu nasıl oluyor ?


Nakahella
Memur
09 Ocak 2026 14:05

Norm fazlası olarak okulunuz bildirmemiş olabilir sizi.

kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 14:07

o zaman peki neden görevlendirme yim ben fikriniz var mı hocam?

Ispatu61
Aday Memur
09 Ocak 2026 14:30
il ve ilcede norm fazlasi olanlar ogretmenlerin engelli cocugu olanlar resen mi atanacak

Yondaimeminato
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 14:46

(7) Sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen kadrolu öğretmenler ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarından tam bağımlı olduğunu engelli sağlık kurulu raporuyla belgelendiren kadrolu öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.

Yondaimeminato
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 14:49

Bu hafta içinde yanlış değilsem tekrardan güncelleme işlemleri yapıldı. Okulunuz ile iletişime geçin hocam normu arttırmış olabilirler , bölge normundan yerinizde kalmış olabilirsiniz veya sistemsel sorunlardan sehven norm fazlası olmuş olabilirsiniz ve düzeltme yoluna gidildi . Senaryo çok anlayacağınız. Adınıza sevindim , norm fazlalığı fazlasıyla can sıkıcı bir durum.

kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 14:59

hocam ben bu müdür le konuşmak istemiyorum. isterseniz özelden konuyu sizinle istişare edebilriz ama ben bişey yapmayı düşünmüyorum, sırf merakımdan sormuştum zaten.

(her ne kadar hemen her yerde çalışabilecek potansiyelim olsada inşallah dağ başında bir yere verilmem amin amin amin. )

oluruna bırakacağım ama ...şimdiki fikrim bu.

