İhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)

Arkadaşlar bu atama olayında diyelim ki ben kendi ilcemi tercih etmedim. Diğer ilçeden okul tercihi yaptım ancak kendi ilcemde tek okul var ve kimse tercih etmemiş en düşük puanlı da benim. Bu durum da ben başka ilçede okula mı atanıyorum yoksa resen yine ilcemdeki okula mı giönderiliyorum?

