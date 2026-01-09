Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)

09 Ocak 2026 13:54
İhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)

hadi buda hayırlı olsun :)


kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 14:00

Bende şöyle bir yazı var :

"iliniz genelinde norm fazlası durumda olmadığınız için tercih yapamazsınız?"

ben görevlendirmeyim ama başka okula bu nasıl oluyor ?


Nakahella
Memur
09 Ocak 2026 14:05

Norm fazlası olarak okulunuz bildirmemiş olabilir sizi.

kimuni, 11 saat önce

Bende şöyle bir yazı var :

"iliniz genelinde norm fazlası durumda olmadığınız için tercih yapamazsınız?"

ben görevlendirmeyim ama başka okula bu nasıl oluyor ?


kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 14:07

o zaman peki neden görevlendirme yim ben fikriniz var mı hocam?

Nakahella, 11 saat önce

Norm fazlası olarak okulunuz bildirmemiş olabilir sizi.


Ispatu61
Aday Memur
09 Ocak 2026 14:30
il ve ilcede norm fazlasi olanlar ogretmenlerin engelli cocugu olanlar resen mi atanacak

Yondaimeminato
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 14:46

(7) Sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen kadrolu öğretmenler ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarından tam bağımlı olduğunu engelli sağlık kurulu raporuyla belgelendiren kadrolu öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.

Ispatu61, 10 saat önce
il ve ilcede norm fazlasi olanlar ogretmenlerin engelli cocugu olanlar resen mi atanacak

Yondaimeminato
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 14:49

Bu hafta içinde yanlış değilsem tekrardan güncelleme işlemleri yapıldı. Okulunuz ile iletişime geçin hocam normu arttırmış olabilirler , bölge normundan yerinizde kalmış olabilirsiniz veya sistemsel sorunlardan sehven norm fazlası olmuş olabilirsiniz ve düzeltme yoluna gidildi . Senaryo çok anlayacağınız. Adınıza sevindim , norm fazlalığı fazlasıyla can sıkıcı bir durum.

kimuni, 11 saat önce

o zaman peki neden görevlendirme yim ben fikriniz var mı hocam?


kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 14:59

hocam ben bu müdür le konuşmak istemiyorum. isterseniz özelden konuyu sizinle istişare edebilriz ama ben bişey yapmayı düşünmüyorum, sırf merakımdan sormuştum zaten.

(her ne kadar hemen her yerde çalışabilecek potansiyelim olsada inşallah dağ başında bir yere verilmem amin amin amin. )

oluruna bırakacağım ama ...şimdiki fikrim bu.

Yondaimeminato, 10 saat önce

Bu hafta içinde yanlış değilsem tekrardan güncelleme işlemleri yapıldı. Okulunuz ile iletişime geçin hocam normu arttırmış olabilirler , bölge normundan yerinizde kalmış olabilirsiniz veya sistemsel sorunlardan sehven norm fazlası olmuş olabilirsiniz ve düzeltme yoluna gidildi . Senaryo çok anlayacağınız. Adınıza sevindim , norm fazlalığı fazlasıyla can sıkıcı bir durum.


Y-K-P
Memur
09 Ocak 2026 17:22
Sıramızı nasıl öğreniyoruz? Bilen varsa ve aydınlatırsa sevinirim. Yayınlanmış duyuru yok MEM'de.

Zeynp060606
Aday Memur
09 Ocak 2026 17:44

Mebbiste başvururken tüm siralamalariniz yazıyor

Y-K-P, 7 saat önce
Sıramızı nasıl öğreniyoruz? Bilen varsa ve aydınlatırsa sevinirim. Yayınlanmış duyuru yok MEM'de.

OpenExit
09 Ocak 2026 17:45

Tercih ekraninda görülüyor ,

İlceniz sirasi

İlçe grubu sıranı

Ve ll siranizi

Y-K-P, 7 saat önce
Sıramızı nasıl öğreniyoruz? Bilen varsa ve aydınlatırsa sevinirim. Yayınlanmış duyuru yok MEM'de.

Y-K-P
Memur
09 Ocak 2026 17:47
Teşekkürler.
Zeynp060606, 7 saat önce

Mebbiste başvururken tüm siralamalariniz yazıyor


Y-K-P
Memur
09 Ocak 2026 17:48
Teşekkürler hocam.
OpenExit, 7 saat önce

Tercih ekraninda görülüyor ,

İlceniz sirasi

İlçe grubu sıranı

Ve ll siranizi


Serdes
Aday Memur
09 Ocak 2026 17:57

Tam bağımlı değilse engelli çocuğu, eşi, annesi, babası olan öğretmenler resen atanacaklar. Tam bağımlı olması için en yüzde 50 engel yanında organ doku kaybı veya muhakeme yeteneğini kaybetmiş olması gerekiyor.

Ispatu61, 10 saat önce
il ve ilcede norm fazlasi olanlar ogretmenlerin engelli cocugu olanlar resen mi atanacak

Ispatu61
Aday Memur
09 Ocak 2026 18:03
yonetmelikte oyle birsey yok ayrica cozger okgv tam bagimli yazdigi halde muaf degil yaziyor mebbiste
Serdes, 7 saat önce

Tam bağımlı değilse engelli çocuğu, eşi, annesi, babası olan öğretmenler resen atanacaklar. Tam bağımlı olması için en yüzde 50 engel yanında organ doku kaybı veya muhakeme yeteneğini kaybetmiş olması gerekiyor.


Zeynp060606
Aday Memur
09 Ocak 2026 18:14
Arkadaşlar bu atama olayında diyelim ki ben kendi ilcemi tercih etmedim. Diğer ilçeden okul tercihi yaptım ancak kendi ilcemde tek okul var ve kimse tercih etmemiş en düşük puanlı da benim. Bu durum da ben başka ilçede okula mı atanıyorum yoksa resen yine ilcemdeki okula mı giönderiliyorum?

f0xy
Şef
09 Ocak 2026 18:18

Tercih sıralaması nasıl olacak peki, sıralama nasıl etki edecek ilçe ilçe grubu şeklinde


Peyami.safa81
Aday Memur
09 Ocak 2026 19:28

O tamamen senin saflığından. Daha önce de yazdım ama anlamadın engelli olduğun için seni isteğin dışında başka okula gönderemezler. Senin itiraz etmen gerekiyordu.

kimuni, 11 saat önce

Bende şöyle bir yazı var :

"iliniz genelinde norm fazlası durumda olmadığınız için tercih yapamazsınız?"

ben görevlendirmeyim ama başka okula bu nasıl oluyor ?


Serdes
Aday Memur
09 Ocak 2026 19:32

Yönetmelik madde 34/7 Sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen kadrolu öğretmenler ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarından tam bağımlı olduğunu engelli sağlık kurulu raporuyla belgelendiren kadrolu öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.

Ispatu61, 7 saat önce
yonetmelikte oyle birsey yok ayrica cozger okgv tam bagimli yazdigi halde muaf degil yaziyor mebbiste

Ispatu61
Aday Memur
09 Ocak 2026 19:35
bugunku yonetmelikte istista tutuldu diyir resen yapilacak anladim
Serdes, 5 saat önce

Yönetmelik madde 34/7 Sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen kadrolu öğretmenler ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarından tam bağımlı olduğunu engelli sağlık kurulu raporuyla belgelendiren kadrolu öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.


Ispatu61
Aday Memur
09 Ocak 2026 20:46
yeni farkettim.yeni yonetmelik.ile meb personel mudurlugunun klavuzu celisiyor.ama sistemde bile muaf degildiyor.bir yanlislik var veya millete tercih yaptirmak istiyorlarda olabilir
Serdes, 5 saat önce

Yönetmelik madde 34/7 Sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen kadrolu öğretmenler ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarından tam bağımlı olduğunu engelli sağlık kurulu raporuyla belgelendiren kadrolu öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.

Sözlük

günün filmi 1

