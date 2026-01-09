Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Dönem sonu etkinlikleri uygulamasının konuların yetişmesini zora sokması.


09 Ocak 2026 15:27
Dönem sonu etkinlikleri uygulamasının konuların yetişmesini zora sokması.

Sene başında bakanlığın kendi yayınladığı planlarda dönem sonu etkinliği ile ilgili ayrılmış bir zaman yoktu yalnızca ikinci dönem için vardı. Konulariyetiştirebildiniz mi ?

Çok Yazılan Konular

12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?Rotasyon hayırlı olsun.2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)İhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüMüdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Burası öğretmenlerin kaos yeri haline gelmiş12 aydan fazla ücretsiz izinde kadronun MEM'e alınması.

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

İDDK, görevden alınan daire başkanının uzman kadrosuna atanmasını hukuka aykırı buldu10 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıSPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırımSuriye ordusu, Halep'te YPG/SDG'ye yönelik nokta operasyonuna yeniden başladıAdaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.