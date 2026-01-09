Kanun ile Düzenlenip 657 sayılı Kanun'a Eklenmesi Beklenen Düzenlemeler 1

Anayasa Mahkemesi ve Anayasa hükümlerinin ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyoruz. Normal bir hukuk devletinde Anayasanın 153. maddesi gereği Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Ancak günümüzde yerel mahkeme hakimlerinin bile Anayasa Mahkemesini tanımıyoruz diyerek kendi kararlarında direndiği bir tabloyla karşı karşıyayız. En üst hukuk normu olan Anayasa hükümleri bizzat yargı mensupları ve idareciler tarafından dikkate alınmıyorsa orada hukuk güvenliğinden bahsetmek imkansız hale gelir.

Bu hukuk tanımazlık düzeni devlet memurlarının özlük haklarına da doğrudan sirayet etmektedir. Anayasanın 128. maddesi çok açık bir şekilde memurların atanma ve özlük haklarının kanunla düzenleneceğini emrederken, idareler bu hükmü yok sayarak yönetmeliklerle diledikleri gibi at koşturmaktadır. Kanunda olmayan sözlü sınav şartları, bir gecede değişen hizmet süreleri ve kariyer ilkelerini zedeleyen uygulamalar hep bu keyfiyetin sonucudur. Hukuk hiyerarşisinin en tepesindeki Anayasa ve yüksek mahkeme kararları yerel mahkemelerce dahi tanınmazken, devlet memurunun yönetmeliklerle mağdur edilmesi bu genel sistem krizinin bir parçasıdır.

Eğer Anayasa ve mahkeme kararları birer tavsiye metni haline getirilecekse, o zaman hukuk devleti ilkesi sadece kağıt üzerinde kalmış demektir. Bugün yapılması gereken en önemli iş, Anayasanın bağlayıcılığını yeniden tesis etmek ve memurların görevde yükselme gibi temel haklarını idarenin keyfine bırakmayarak doğrudan 657 sayılı kanun içerisinde yasal güvenceye kavuşturmaktır. Aksi takdirde hukuk bilmeyen yöneticilerin ve Anayasa tanımayan yargı mensuplarının oluşturduğu bu mağduriyetler silsilesi büyüyerek devam edecektir.