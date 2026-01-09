Kanun ile Düzenlenip 657 sayılı Kanun'a Eklenmesi Beklenen Düzenlemeler 1

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası ile "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü ile kamu görevlileri Anayasal anlamda güvenceye kavuşmuş ve ilgili hükümde geçen atanma, hak ve yükümlülük ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği güvence altına alınmıştır... Devlet memurlarının en önemli özlük haklarından biri şüphesiz 657?nin kariyer ve liyakat ilkeleri gereği görevde yükselme ve ünvan değiştirme şartlarıdır? Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası gereği görevde yükselme ve ünvan değiştirme ile ilgili temel şartlarının ve çerçevenin Yasama Organı tarafından kanun ile düzenlenmesi gerekirken düzenlenmemiş olup Yasama Organının görev ve yetkisinde olan bu alan Yürütme Organı ve İdareler tarafından Yönetmelik ile düzenlenerek doldurulmuştur ve yine Kanun ile getirilmesi ve düzenlenmesi gereken sözlü sınav şartı başta olmak üzere çeşitli şartlar Yönetmelikle getirilmiştir... Oysa, Anayasamızın kanun ile düzenlenmesini istediği hususların değil Yönetmelik ile düzenlenmesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi hali bile Anayasaya aykırılık oluşturmaktadır... Anayasamızın 104. maddesi "Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz" hükmüne yer vermiştir... Anayasamızın Yönetmelikler başlıklı 124. maddesi ise "Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler." hükmüne yer vermiştir. Bu hükümden anlaşılacağı üzere Yönetmeliği dayanak alarak yönetmelik çıkarılması ve yönetmelik ile yönetmelik çıkarma yetkisi verilmesi Anayasaya aykırılık oluşturur? Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değiştirme şartlarının Anayasa 128. madde 2. fıkra gereği kanun ile düzenlenmesi gerekir iken Anayasamızın 124. maddesine de aykırı şekilde KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK adı altında düzenlenmesi ve bu Yönetmeliğin Çeşitli hükümler Başlıklı bölümünde yer alan 15. maddesi ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Bakanlıktaki personel için bakanlıklara vb. Görevde Yükselme Yönetmeliği çıkarma yetkisi verilmesi usulüne uygun bir yetki devri değildir...... Çünkü Öncelikle Anayasa 128. madde 2. Fıkra gereği atanma sonucu doğuracak bir işlemin, memura hak ve yükümlülük getirecek bir konunun ve diğer özlük haklarının ancak kanunla belirleneceğini esasına aykırıdır? 2. Aykırılık ise Anayasamızın Yönetmelikler başlıklı 124. Maddesi ile ilgilidir. Anayasamız 124. Maddesi hangi hallerde yönetmelik çıkarılabileceğini açıkça saymıştır ve Yönetmeliği dayanak alarak yönetmelik çıkarmaya ya da yönetmelik ile yönetmelik çıkarma yetkisi vermeye izin vermeyecek şekilde Yönetmeliklerin hangi üst hukuk normlarına dayanarak hangi hallerde çıkarılacağını belirtmiştir? Neresinden tutarsan tut elinde kalan bu Anayasa tanımazlık düzeni geçmişte birileri tarafından oluşturulmuştur. Günümüzün değerli Yöneticilerini suçlama amaçlı değildir çünkü uygulaması çok uzun zamanlara dayanmaktadır. Bugün Sendikalara, hakimlere ve Yasama Organı Üyelerine en nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımıza düşen sorumluluk ivedi olarak bu aykırılığı gidermek için gereken Anayasaya aykırı yönetmelikleri kaldırarak KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINI ANAYASAMIZA UYGUN ŞEKİLDE KANUN İLE DÜZENLEMEK VE 657 SAYILI KANUNA EKLEMEKTİR. Ancak iktidarı ile muhalefetiyle her ortamda kamudaki sözlü sınavı eleştiren yasama organı üyesi milletvekilleri aslında sorumluluğun ve yetkinin kendinde olduklarını bilmediklerinden yani Anayasa bilmediklerinden mağduriyeti her geçen gün büyüttüklerinin farkında değiller. Bu farkındasızlık çok devlet memurunun canını yaktı ve yakmaya devam ediyor. Bir gecede alt hizmet süresini 5 yıldan 10 yıla çıkaran Bakanlık mı dersin (6 yıllık hizmeti olan sınav bekleyen memuru bir gecede kariyer hayallerinden eden), atanacağı görev ile ilgili mesleki genel kültür ve mevzuat bilgisinin ölçüldüğü yazılı sınavdan 100 almış insanı mızı sözlü de ?


Anayasa Mahkemesi ve Anayasa hükümlerinin ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyoruz. Normal bir hukuk devletinde Anayasanın 153. maddesi gereği Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Ancak günümüzde yerel mahkeme hakimlerinin bile Anayasa Mahkemesini tanımıyoruz diyerek kendi kararlarında direndiği bir tabloyla karşı karşıyayız. En üst hukuk normu olan Anayasa hükümleri bizzat yargı mensupları ve idareciler tarafından dikkate alınmıyorsa orada hukuk güvenliğinden bahsetmek imkansız hale gelir.

Bu hukuk tanımazlık düzeni devlet memurlarının özlük haklarına da doğrudan sirayet etmektedir. Anayasanın 128. maddesi çok açık bir şekilde memurların atanma ve özlük haklarının kanunla düzenleneceğini emrederken, idareler bu hükmü yok sayarak yönetmeliklerle diledikleri gibi at koşturmaktadır. Kanunda olmayan sözlü sınav şartları, bir gecede değişen hizmet süreleri ve kariyer ilkelerini zedeleyen uygulamalar hep bu keyfiyetin sonucudur. Hukuk hiyerarşisinin en tepesindeki Anayasa ve yüksek mahkeme kararları yerel mahkemelerce dahi tanınmazken, devlet memurunun yönetmeliklerle mağdur edilmesi bu genel sistem krizinin bir parçasıdır.

Eğer Anayasa ve mahkeme kararları birer tavsiye metni haline getirilecekse, o zaman hukuk devleti ilkesi sadece kağıt üzerinde kalmış demektir. Bugün yapılması gereken en önemli iş, Anayasanın bağlayıcılığını yeniden tesis etmek ve memurların görevde yükselme gibi temel haklarını idarenin keyfine bırakmayarak doğrudan 657 sayılı kanun içerisinde yasal güvenceye kavuşturmaktır. Aksi takdirde hukuk bilmeyen yöneticilerin ve Anayasa tanımayan yargı mensuplarının oluşturduğu bu mağduriyetler silsilesi büyüyerek devam edecektir.


uzaktan çalışma, yarı zamanlı çalışma, mülakatların kaldırılması gibi seçin öncesi söz verilip oy alınan konular hakkında bir gelişmr var mı?
