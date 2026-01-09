Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

2026 Tütün İkramiyesi Ne Kadar Oldu, Ne Zaman Yatacak? İşte Tarihler


09 Ocak 2026 15:49
2026 Tütün İkramiyesi Ne Kadar Oldu, Ne Zaman Yatacak? İşte Tarihler

2026 yılı memur maaş katsayısının belli olmasıyla birlikte, halk arasında "Tütün İkramiyesi" olarak bilinen, her yılın başında aldığımız Ek Ödeme tutarları da netleşmiştir.

Ödemelerin SGK tarafından genellikle Ocak ayının son haftası veya Şubat ayının ilk haftasında hesaplara geçmesi beklenmektedir.

Uyarı: SGK resmi duyurusu gelmeden, "hemen sorgulama yapın" diyen şüpheli linklere tıklamayınız.

Derece kademenize göre ilgili açıklamalara ve alacağınız NET miktara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. (Not: Facebook grup gönderimizin linki olup gelişmeleri takip edebilmek açısından takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Hayırlı akşamlar.)

https://www.facebook.com/share/p/1H5DBKpcFe/

Çok Yazılan Konular

Uzman Çavuşluğa Lisans Mezunu olarak başlamak Derece Kademe ve Nasıp İşlemleri?Jandarma İstifaDzkk Çölyak HastalığıUzman çavuş yüksek lisans/ derece kademe ilerlemesi bilenler cevaplasın lütfenMSB Ankara Bölgesi Promosyon MiktariYİGG Yolluk MiktarıOYAK 2026 Mayıs Kâr PayıYıllık İzinde Periyodik Muayene İşlemleri Hakkında

Sözlük

meydanı boş bulmak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 salavat 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 günün filmi 1 umre 1

Son Haberler

İş insanlarını kayda alıp, şantaj yapan çeteye operasyon: 2 tutuklamaABB'nin konser davasında tahliyelere savcılıktan itirazAltının kilogram fiyatı 6 milyon 290 bin liraya düştüYanlış vitese alınan otobüs, yedek şoför ile muavine çarptı: 1 ölüYurt dışı alışverişte yeni vergi düzeni ne getiriyor, Kimi nasıl etkileyecek?

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.