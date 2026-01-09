Aynı ilde Aile birliği mazeretinin hemen hemen kaldırılması

Evet arkadaşlar şu an çoğunuz bir tayin meselesi içinde olmadığınız için fark etmediniz ama özellikle öğretmenler için mazeret ataması bitti gibi bir şey oldu.

İlçe grupları oluşturuldu. Çok büyük şehirler hariç bir ya da iki grup var. Bazı ilçeleri bağımsız yapmışlar mesela.

Eşinizle aranızda çok uzun mesafe olsa bile artık bu mazerete bağlı olarak yer değiştirme isteyemeyeceksiniz. Kısacası mazeret hemen hemen bitti. Sadece il dışı mazeret diye bir şey kaldı.