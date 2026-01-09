Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Aynı ilde Aile birliği mazeretinin hemen hemen kaldırılması


Aynı ilde Aile birliği mazeretinin hemen hemen kaldırılması

Evet arkadaşlar şu an çoğunuz bir tayin meselesi içinde olmadığınız için fark etmediniz ama özellikle öğretmenler için mazeret ataması bitti gibi bir şey oldu.

İlçe grupları oluşturuldu. Çok büyük şehirler hariç bir ya da iki grup var. Bazı ilçeleri bağımsız yapmışlar mesela.

Eşinizle aranızda çok uzun mesafe olsa bile artık bu mazerete bağlı olarak yer değiştirme isteyemeyeceksiniz. Kısacası mazeret hemen hemen bitti. Sadece il dışı mazeret diye bir şey kaldı.


Maalesef benim için öyle oldu.

Önce ikamet ilçesi hakkı kaldırıldı.

Sadece eşimin işyeri ilçesi açılıyordu.

Şimdi onu sa kaldırdılar.

Gidip geldiğim ilçe yaklaşık 40 km uzaklıkta ve yoğun trafik var.

Hatayı o ilçeyi tercih ederek yapmışım. İlçe tercihi yapmayıp il emri ile merkeze gelmem gerekiyordu. Yüksek puanlı olmanın cezasını çekiyoruz adeta..

