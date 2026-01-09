Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Samsun için el durumu


09 Ocak 2026 16:23
Samsun için el durumu

Merhaba arkadaşlar herkese. Samsun a eş durumu ile tayin düşünüyorum. İl emri ile reysen mi gidiliyor bir okula. Bu sene muğla bunu uyguladı cünkü dışardan gelen eş durumu öğretmenleri reysen verdi ilçelere. Bilgisi olan var mı acaba


berkaydal
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 16:55

İle göre eş durumu yapılmaz. Ufak bir İnternet araştırması yapın.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuRotasyon hayırlı olsun.Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşü12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?Müdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Okullarda öğle yemeği ve beslenme sorunu var mıdır?Yıllık enflasyon %30,80. En düşük emekli maaşı 18922 TL.Burası öğretmenlerin kaos yeri haline gelmiş

Sözlük

umre 1 günün filmi 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 meydanı boş bulmak 1 salavat 1

Son Haberler

İş insanlarını kayda alıp, şantaj yapan çeteye operasyon: 2 tutuklamaABB'nin konser davasında tahliyelere savcılıktan itirazAltının kilogram fiyatı 6 milyon 290 bin liraya düştüYanlış vitese alınan otobüs, yedek şoför ile muavine çarptı: 1 ölüYurt dışı alışverişte yeni vergi düzeni ne getiriyor, Kimi nasıl etkileyecek?

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.