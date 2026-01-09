KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : supporters.

4B sözleşme


09 Ocak 2026 18:41
4B sözleşme

Merhaba. Ben Kültür bakanlığına sözleşmeli personel olarak yeni basladim.Biz her yıl sözleşme yenileyeceğiz.peki Kurumun bir sene sonra benim sözleşmemi yenilememe gibi bir hakkı var mı?

Çok Yazılan Konular

Emekli olan KPSS'den atanır mı?Atanmışım ne yapıcam?Tercihler hk.

Sözlük

salavat 1 günün filmi 1 meydanı boş bulmak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 umre 1

Son Haberler

İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmedildiBakan Memişoğlu: Dünyada 6 ay bekliyorlar, bizde aynı gün randevu varYRP il başkanı caddede karşılaştığı gazeteciyi bacağından vurduİLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.