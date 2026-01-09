Ankara ili norm fazlası atama okullari

Kullanıcı Uyar
2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuRotasyon hayırlı olsun.Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüihtiyaç ve norm fazlası duyurusu geldiMüdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Okullarda öğle yemeği ve beslenme sorunu var mıdır?Yıllık enflasyon %30,80. En düşük emekli maaşı 18922 TL.
Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.