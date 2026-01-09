KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea

makine mühendisi olarak ags sıralaması


09 Ocak 2026 19:16
makine mühendisi olarak ags sıralaması
arkadaşlar öabt ye giren ogretmen adayı arkadaşların sıralamaları belli oldu, kontenjanlar da belli olduğuna göre az cok atanıp atanamayacaklari da belli oldu, fakat sadece ags ye giren bölümlerde halen daha branş bazlı sıralamalar belli degil, ben makine mühendisi olarak 81,33 puanla aldım, simdi bu bölümden puanla alan arkadaslar puanlarını yazarsa hiç değilse kafamızda bir sıralama oluşur yoksa da neredeyiz ne durumdayız hiç bilmiyoruz, sizden ricam makine kalıp ve ucak govde motoru bölümünü tercih edebilecek olan arkadaşların puanlarını yazmaları, şimdiden tesekkurler.

Çok Yazılan Konular

Bir Memur Nasıl Öğretmen Akademisine Devam Edecek?Memur öğretmenler ve akademiMemur öğretmenler

Sözlük

salavat 1 günün filmi 1 meydanı boş bulmak 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 umre 1

Son Haberler

İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmedildiBakan Memişoğlu: Dünyada 6 ay bekliyorlar, bizde aynı gün randevu varYRP il başkanı caddede karşılaştığı gazeteciyi bacağından vurduİLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.