makine mühendisi olarak ags sıralaması

arkadaşlar öabt ye giren ogretmen adayı arkadaşların sıralamaları belli oldu, kontenjanlar da belli olduğuna göre az cok atanıp atanamayacaklari da belli oldu, fakat sadece ags ye giren bölümlerde halen daha branş bazlı sıralamalar belli degil, ben makine mühendisi olarak 81,33 puanla aldım, simdi bu bölümden puanla alan arkadaslar puanlarını yazarsa hiç değilse kafamızda bir sıralama oluşur yoksa da neredeyiz ne durumdayız hiç bilmiyoruz, sizden ricam makine kalıp ve ucak govde motoru bölümünü tercih edebilecek olan arkadaşların puanlarını yazmaları, şimdiden tesekkurler.

