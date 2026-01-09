Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
e-bordromu erkenden görmek için müdür yardımcısı ile yakın arkadaş olmak zorunda mıyım?


09 Ocak 2026 19:33
e-bordromu erkenden görmek için müdür yardımcısı ile yakın arkadaş olmak zorunda mıyım?

merhaba yaklaşık 5 yıldır sanıyorum böyle. idare zannediyorsam e-bordroları erken görüyor ve bunun için de benden beklenen "onunla veya onlardan biri ile samimi/yakın arkadaş olmak"

ama ben bunu yapmak istemiyorum. Bizim müdür yardımcısının bir tanesi müdür ne derse (doğru yanlış hiç farketmez yani) o onu yapar. sanırsın ayettten açıklamalar doğrultusunda istekler yapıyor müdür öyle yani. O ne derse odur yani doğrusu. o sebepten bende onla arkadaş olmak istemiyorum. Birkez sorduğumda zaten resmi bir üslupla "hocam e bordroyu zaten biz yapmıyoruz ilçe mem yapıyor " felan dedi galiba.

neyse diğer müdür yardımcısı da çok sevimsiz ve yaşlı. diğer 2si yeni geldiler tanımıyorum yani. napcaz?


berkaydal
Daire Başkanı
09 Ocak 2026 19:47

Maaş hesaplama robotundan hesaplayın. Üç aşağı beş yukarı aynı sonuç çıkar. Bin lira ya oynar ya oynamaz. Ya da ayın 14'ünü bekleyin.

Okul öğretmenleri olarak maaşlar yapıldıktan sonra duyuru yapılsın diye baskı da yapabilirsiniz. Yapmak zorunda değil.


m.r_f
Genel Müdür
09 Ocak 2026 19:50

Arkadaş olmanız gerekli değil, illa onlardan öğrenmeniz de gerekli değil. İlçeden de bilgi alabilirsiniz ama her ay ararsanız bi yerden sonra onlar da dikkate almayabilir. Ayrıca müdür ve müdür yardımcılarının böyle bir görevi yok, her personele tek tek beyan etmek zorunda değiller.


ta345
Şef
09 Ocak 2026 19:53

pardon eksik bilgi vermişim sanırım. ben sadece yılın başında ve temmuz maaşını merak ediyorum. Konu bu aslında.

genellikle ocakta daha fazla yükselme olduğundan elbette ki ocak ayında daha fazla meraklı oluyorum.

her ay ne diye sorayım ki zaten...aynı oluyor genellikle. her ne kadar vergi bilmemne den hafifçe etkileniyor olsa da.


ta345
Şef
09 Ocak 2026 19:55

teşekkür ederim yanıtlar için.


spock
Genel Müdür
09 Ocak 2026 20:18

Bizim okulda her ocak ve temmuz ayının ilk günlerinde toplu maaş listesini atıyorlar.

Moralimizi bozmaktan başka işe yaramıyor. Okulda malulen emekliliği gelmiş hocalarımız bile var ama yüz bin lira maaş alan hala yok mesela.

