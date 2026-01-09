e-bordromu erkenden görmek için müdür yardımcısı ile yakın arkadaş olmak zorunda mıyım?

merhaba yaklaşık 5 yıldır sanıyorum böyle. idare zannediyorsam e-bordroları erken görüyor ve bunun için de benden beklenen "onunla veya onlardan biri ile samimi/yakın arkadaş olmak"

ama ben bunu yapmak istemiyorum. Bizim müdür yardımcısının bir tanesi müdür ne derse (doğru yanlış hiç farketmez yani) o onu yapar. sanırsın ayettten açıklamalar doğrultusunda istekler yapıyor müdür öyle yani. O ne derse odur yani doğrusu. o sebepten bende onla arkadaş olmak istemiyorum. Birkez sorduğumda zaten resmi bir üslupla "hocam e bordroyu zaten biz yapmıyoruz ilçe mem yapıyor " felan dedi galiba.

neyse diğer müdür yardımcısı da çok sevimsiz ve yaşlı. diğer 2si yeni geldiler tanımıyorum yani. napcaz?