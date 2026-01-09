Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
okul idaresi sağlık bilgilerimize ulaşabilir mi


09 Ocak 2026 20:07
okul idaresi sağlık bilgilerimize ulaşabilir mi

iyi akşamlar herkese. son zamanlarda çok zor günler geçiriyorum çok stresliyim ve çaresiz hissediyorum. geçtiğimiz yaz kızılaya kan bağışında bulunmuştum sonra kan bağışım reddedildi ve hiv pozitif olduğumu öğrendim çok zor zamanlardı bir şekilde durumu kabullenip tedaviye başladım neyseki virüs bağışıklık sistemime zarar vermeden öğrendiğim için sadece ilaç tedavisiyle normal insanlar gibi sağlıklı yaşamaya devam edeceğim. beni son zamanlarda asıl zorlayan şey okulda yaşadığım ifşalanmış hissi ve korkusu. son zamanlarda okuldaki öğretmenler hiç konuşmuyor yanıma bile yaklaşmıyor ve bazı imalardan yada davranışlardan öğrenmişler gibi hissediyorum ama ben söylemeden bu mümkün olabilir mi? okul idaresi bunu bir şekilde öğrenebilir mi kullandığımız ilaç tedavisini vs? cevaplarınız için teşekkür ederim şimdiden


spock
Genel Müdür
09 Ocak 2026 20:16

Görevi kapsamında bunu öğrenebilecekler sadece hekimlerdir.

Okul idarenizde aynı zamanda hekimlik yapan biri var mı?

https://sozluk.gov.tr/?ara=kuruntu%20etmek


ELTeaching
Aday Memur
09 Ocak 2026 20:20

hayır yok

