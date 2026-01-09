Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
76 puanla olur mu sizce ?


09 Ocak 2026 21:08
76 puanla olur mu sizce ?

Kızımın 2025 AGS sonucu 76 puan. Sizce Özel Eğitim öğretmenliği için şansı nedir. 1800 civarı alım var


kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 21:09

ösym branş sıralaması yaptırın ais ten isterseniz burdan pek tutarlı bir cevap çıkmaz bence.


Bülent Özmen Bey
Aday Memur
09 Ocak 2026 21:23

Sayın Kimuni cevap için teşekkürler. Dediğinizi yaptık az önce 1300 lerde çıktı. Olucak inşallah tekrar teşekkürler

kimuni
Genel Müdür
09 Ocak 2026 21:23

Rica eder, hayırlı sonuçlar dilerim.

