Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Memur


09 Ocak 2026 21:17
Memur
Arkadaşlar belediyelerde özel kalemde 6 ay görev yapan bir işçi nasıl memur olur bilen varmı kanunu filan varmı.

Çok Yazılan Konular

Mahalli İdarelerde Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Nakil YasağıÜniversitelerde yöneticilerin çağa ayak uyduramaması.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden NakilBelediye maaşAkademisyen memurun amiri midir ?EKONOMİST - EK GÖSTERGE - TEKNİK HİZMETLER SINIFI HANGİ GRUPTABelediyeye Atanan Kadrolu TeknisyenBelediyeler ya da universiteler arasi nakil acilllGaziantep üniversitesi hastanesi personel alımıBelediyede mi yoksa Üniversite mİ ?

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

CHP'nin geçen dönem belediye başkan aday adayı ölü bulunduASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesiBakan Fidan: Küresel sistemin 'otomatik pilot' modundan çıktıRıza Akpolat 'rüşvet' suçundan tutuklandıYurt dışı alışverişte yeni vergi düzeni ne getiriyor, Kimi nasıl etkileyecek?

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.