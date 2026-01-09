Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
E-okula giriş yapamıyorum


09 Ocak 2026 21:31
E-okula giriş yapamıyorum

Önceden mebbise girdiğimde mebbis, eokul vs bir sürü seçeneğin olduğu sayfa açılıyordu, şimdi direkt mebbise giriyor. Edevlet ile de girilmiyor. Nasıl giriş yapacağız ?


bilkyaz13
Memur
09 Ocak 2026 21:39

mebbis.gov.tr üzerinden giriş yapabilirsiniz


spock
Genel Müdür
09 Ocak 2026 22:09

Giriş yapmak denmez. Girmek denir.

