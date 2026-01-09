Yanlış hesaplanan ek dersin geri ödemesinde faiz işletilmesi.

bu ödemenin sizin hatanız olmadığını belirten bir dilekçe ile kuruma başvurun. hatayı belki muhasebedeki memur da yapmış olabilir. sizden parayı almak için suçu programa da atıyor olabilir. ilgili faiz hatayı yapan memurdan tahsil edilmelidir.

