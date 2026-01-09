Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yanlış hesaplanan ek dersin geri ödemesinde faiz işletilmesi.


09 Ocak 2026 22:11
Yanlış hesaplanan ek dersin geri ödemesinde faiz işletilmesi.

Merhabalar sözleşmeli öğretmen iken aldığım ek dersler hakkında milli eğitim muhasebe kısmı program hatası nedeniyle "sehven" damga ve gelir vergisi kesintisi yapmamış. 4 yıl önceki ek derslerin vergisini faizi ile geri istiyorlar. Ek ders neyse de faizi ödemek saçma geliyor. Bu durumda ne yapılır? Bilginiz var mı? Şimdiden teşekkür ederim


Cixcan
Aday Memur
09 Ocak 2026 23:41
bu ödemenin sizin hatanız olmadığını belirten bir dilekçe ile kuruma başvurun. hatayı belki muhasebedeki memur da yapmış olabilir. sizden parayı almak için suçu programa da atıyor olabilir. ilgili faiz hatayı yapan memurdan tahsil edilmelidir.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?Rotasyon hayırlı olsun.2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)İhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüMüdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Burası öğretmenlerin kaos yeri haline gelmiş12 aydan fazla ücretsiz izinde kadronun MEM'e alınması.

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

İDDK, görevden alınan daire başkanının uzman kadrosuna atanmasını hukuka aykırı buldu10 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıSPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırımSuriye ordusu, Halep'te YPG/SDG'ye yönelik nokta operasyonuna yeniden başladıAdaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.