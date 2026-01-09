Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sendikaların Etkin Olması İçin Ne Yapmalı?


09 Ocak 2026 22:31
Sendikaların Etkin Olması İçin Ne Yapmalı?

Sendikların etkin duruma gelmesi, cidden çalışanlar yararına iş yapması için neler yapılmalı?

Önce teşhis için bir iki nokta, uzman arkadaşlar durumu daha netleştirsin.

-Siyasetin etkisi ve baskısı sendikaları işlevsiz kılmakta.

-Sendikalarda yer alan yöneticilerin eğer memur sendikasındaysa siyasi olarak bir yerlere gelme arzusu kararları etkilemekte.

-Sendika üyelerinin hak meselelerinde dahi ideolojik yaklaşımları birleşmeyi engellemekte.

-Kamu Sendikacılığı haricinde (belki dahilinde de oluyordur) rüşvet işveren lehine davranılmasını sağlamakta.

-Sendikal eylemlerde duygusal baskılar öğretmenleri etkilemekte.

Evet, teşhis için birşeyler yazdım. Siz de yazın.

Çözüm olacak önerileri sonra yazalım. Şu kadarını söyeleyim şahsi ikballerini enleyecek tüzük değişiklikleri gibi her zehrin karşına bir panzehir yazmak çözümde bir adım olabilir.

Çok Yazılan Konular

2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusu12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?Rotasyon hayırlı olsun.Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)ihtiyaç ve norm fazlası duyurusu geldiKadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Müdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıOkullarda öğle yemeği ve beslenme sorunu var mıdır?Yıllık enflasyon %30,80. En düşük emekli maaşı 18922 TL.

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

CHP'nin geçen dönem belediye başkan aday adayı ölü bulunduASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesiBakan Fidan: Küresel sistemin 'otomatik pilot' modundan çıktıRıza Akpolat 'rüşvet' suçundan tutuklandıYurt dışı alışverişte yeni vergi düzeni ne getiriyor, Kimi nasıl etkileyecek?

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.