2026 norm fazlası atamalar ve yeni açılan mesem lerin tercih listesinde bulunmaması

09.01.2026 itibari ile resmi gazetede norm fazlası öğretmenlerin atamaları ile ilgili yeni yönetmelik yayımlandı ve aynı gün atamalar için mebbisten başvuru ekranı açıldı. Fakat ihtiyaç listesinde yani tercih yapacağımız okul listeleri arasında yeni açılan mesem ler öğretmene ihtiyaç olduğu halde görünmüyor( böyle bir okulda tüm öğretmenler ben de dahil görevlendirme olarak çalışiyoruz) okulları tercih yapabilmemiz için açık göstermemısler ve bugün yayınladıkları yönetmeliğin 3 ayrı maddesine aykırı hareket etmişler. İlgi yönetmeliğin 34. Maddesi 5 fıkrası 35. Maddesi ve ayrıca beni özel olarak ilgilendiren 36. Maddesi. Çünkü ben öğrencilerim bu yeni okula taşındığı için norm fazlası oldum. Bu sebepten alanım kapandı öğrencilerim bu yeni okula taşındı ve 36 madde bu durumda olan öğretmenin öğrencisinin taşındığı okula ataması yapılır diyor... MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖĞRETMENLERİN

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ