Ders programı haksızlık

Merhaba sayın hocalarım, bugün başımdan geçen talihsiz ve çok saçma bir olayı anlatmak ve bunun karşısında ne yapılabilir fikirlerinizi almak istiyorum.

Okulumuzdan bir hocamız boş gününün pazartesi olmasını ve müdürü şikayet eden bir dilekçeyle ilçe mem?e göndermekle tehdit etti. Kendisinin hiçbir dayanağı yok sadece bazı kişiler neden pazartesi boş gün aldı eylül ayından itibaren ve ben almadım olayından ibaret. Eğer pazartesi günüm boş olmazsa dilekçeyi vereceğim dedi müdürle tartıştı ama müdür anlamsız biçimde en sonunda başından savmak için tamam demiş ve meğersem benim boş olan pazartesini artık ona verecekmiş ve bir kişiden dolayı ders programı keyfi olarak değişecekmiş. Hayatımda gördüğüm en saçma ve anlamsız bir olay hayretler içinde kaldım. Ortada büyük bir haksızlık var düşünceleriniz ve fikirleriniz nedir acaba bu durum da ne yapılmalı değerli hocalarım