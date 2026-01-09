Ders programı haksızlık

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
09 Ocak 2026 22:43
Merhaba sayın hocalarım, bugün başımdan geçen talihsiz ve çok saçma bir olayı anlatmak ve bunun karşısında ne yapılabilir fikirlerinizi almak istiyorum.

Okulumuzdan bir hocamız boş gününün pazartesi olmasını ve müdürü şikayet eden bir dilekçeyle ilçe mem?e göndermekle tehdit etti. Kendisinin hiçbir dayanağı yok sadece bazı kişiler neden pazartesi boş gün aldı eylül ayından itibaren ve ben almadım olayından ibaret. Eğer pazartesi günüm boş olmazsa dilekçeyi vereceğim dedi müdürle tartıştı ama müdür anlamsız biçimde en sonunda başından savmak için tamam demiş ve meğersem benim boş olan pazartesini artık ona verecekmiş ve bir kişiden dolayı ders programı keyfi olarak değişecekmiş. Hayatımda gördüğüm en saçma ve anlamsız bir olay hayretler içinde kaldım. Ortada büyük bir haksızlık var düşünceleriniz ve fikirleriniz nedir acaba bu durum da ne yapılmalı değerli hocalarım


09 Ocak 2026 22:48

benim başıma benzer birşey geldi doğrusu. Ben sabretmeyi tercih ettim. Kendi kendine devam eden müdürle aramızda esrarengiz mahiyette sırrından kendimin de bihaber olduğu bir anlaşmazlık mevcut halen. Ancak bencve benlik bişi yok. ben programa itiraz etmeden kabul etmiştim çünkü.

başka ne oldu bilmiyorum. neyse sabretmenizi önerebilrim bence iyi oldu benim açımdan. ama yine de siz kendi bildiğinizi yapın yada doğru bildiğinizden şaşmayın.


09 Ocak 2026 22:57

Senin pazartesi dersin yoktu ve bir öğretmenin sözlü itirazı neticesinde senin artık pazartesileri dersin var öyle mi?

Bu işler sözle olmaz. Önce okul müdürlüğüne dilekçe ile bütün öğretmenlerin ders programının haftanın günlerine dengeli bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığıın soracaksın. Gelen cevaba göre bakarsın.

