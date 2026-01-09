Ders programı hazırlanırken adaletli davranılmaması konusunda yapılacaklar.

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
09 Ocak 2026 22:43
Merhaba sayın hocalarım, bugün başımdan geçen talihsiz ve çok saçma bir olayı anlatmak ve bunun karşısında ne yapılabilir fikirlerinizi almak istiyorum.

Okulumuzdan bir hocamız boş gününün pazartesi olmasını ve müdürü şikayet eden bir dilekçeyle ilçe mem?e göndermekle tehdit etti. Kendisinin hiçbir dayanağı yok sadece bazı kişiler neden pazartesi boş gün aldı eylül ayından itibaren ve ben almadım olayından ibaret. Eğer pazartesi günüm boş olmazsa dilekçeyi vereceğim dedi müdürle tartıştı ama müdür anlamsız biçimde en sonunda başından savmak için tamam demiş ve meğersem benim boş olan pazartesini artık ona verecekmiş ve bir kişiden dolayı ders programı keyfi olarak değişecekmiş. Hayatımda gördüğüm en saçma ve anlamsız bir olay hayretler içinde kaldım. Ortada büyük bir haksızlık var düşünceleriniz ve fikirleriniz nedir acaba bu durum da ne yapılmalı değerli hocalarım


ta345
Şef
09 Ocak 2026 22:48

benim başıma benzer birşey geldi doğrusu. Ben sabretmeyi tercih ettim. Kendi kendine devam eden müdürle aramızda esrarengiz mahiyette sırrından kendimin de bihaber olduğu bir anlaşmazlık mevcut halen. Ancak bencve benlik bişi yok. ben programa itiraz etmeden kabul etmiştim çünkü.

başka ne oldu bilmiyorum. neyse sabretmenizi önerebilrim bence iyi oldu benim açımdan. ama yine de siz kendi bildiğinizi yapın yada doğru bildiğinizden şaşmayın.


spock
Genel Müdür
09 Ocak 2026 22:57

Senin pazartesi dersin yoktu ve bir öğretmenin sözlü itirazı neticesinde senin artık pazartesileri dersin var öyle mi?

Bu işler sözle olmaz. Önce okul müdürlüğüne dilekçe ile bütün öğretmenlerin ders programının haftanın günlerine dengeli bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığıın soracaksın. Gelen cevaba göre bakarsın.


Minefr34
09 Ocak 2026 23:06

Evet hocam aynen bu şekilde oldu. Dönem başından beri devam eden bir program ve herkese eşit adil bir şekilde rastgele dağıtıldı kimsenin de itirazı olmadı ama bu hocamız bunda kasıt arayıp olayı biz bu boş gün olan pazartesinin sefasını sürüp biraz da ben keyfini çıkarayım demesiyle olay çok saçma bi duruma geldi ve müdür de sonunda kabul etti, sinirlenmemek elde değil böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten boş günüm pazartesi olmasın sorun değil doğal bir şekilde ders programı değişebilir buna itirazım olmaz ama bir kişinin isteği üzerine değişmesine asla izin veremem.

