DHMİ'de elektrik teknikerlerinin elektronik kadrolarına geçişi nedeniyle oluşan kamu zararı

09 Ocak 2026 23:04
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde elektrik teknikeri olarak istihdam edilen bazı personelin, sonradan elektronik bölümü okuyup,maaşlari elektrikten daha yuksek diye elektronik mezunu olarak tekrar KPSS?ye girip elektronik teknikeri kadrosuna geçtikleri gözlemlenmektedir. Bu durum, kurum ve kamu açısından hem mali kayıplara hem de yapısal sıkıntılara yol açmaktadır.

Elektrik teknikerleri için DHMİ tarafından sağlanan EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Yetki Belgesi) eğitimi, yüksek gerilim kursları, harcırahlar ve diğer giderler ciddi bir kamu kaynağı gerektirmektedir. Ancak bu personelin başka teknik kadrolara geçmesi durumunda yapılan bu yatırımlar boşa gitmekte, kurum içi personel eksikliği yaşanmakta ve kamu zararı oluşmaktadır.

Bu bağlamda, DHMİ elektrik teknikeri alımlarında EKAT belgesi şartı getirilmesi , hem sahada tecrübeli ve hazır personel kazandıracak, hem de yüksek KPSS puanı olan ve başka alanlara geçme ihtimali bulunan adayların başvuru yapma olasılığını düşürecektir. Çünkü:

- EKAT belgesi olan adaylar genellikle sahada çalışmış, tecrübeli ve KPSS puanı düşük düzeyde olan kişilerdir,

- Bu adayların tekrar KPSS?ye girip elektronik teknikeri gibi yüksek puanla kapatan kadrolara geçmeleri olası değildir,

- Böylece kurum, sürekli kadro değişimi riski taşımayan, alana bağlı ve sahada çalışabilecek kalıcı personel kazanmış olacaktır.

Yukarıda arz edilen nedenlerle, DHMİ elektrik teknikeri alımlarında EKAT belgesi şartı getirilerek kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve personel sürekliliğinin sağlanması adına gerekli düzenlemelerin yapılması lazım

