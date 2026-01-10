Kadro garantili gevşeten öğretmenlikten, yeterlilik odaklı üretken öğretmenliğe

Hocam, 'Celladın eline tırpan vermek' benzetmenizdeki endişeyi çok iyi anlıyorum. Maalesef sahadaki liyakatsiz yönetim pratikleri ve geçmişteki 'açık arayan müfettiş' algısı, bu güven bunalımının en büyük sebebi. Bu konuda size hak veriyorum; denetleyen kişi liyakatsizse, denetim bir silaha dönüşür.

Ancak, tam da bu 'keyfiliği' bitirmek için kişilere değil, veri tabanlı standartlara dayalı bir sistem gerekmiyor mu?

Şu anki sistemde işini iyi yapanla yapmayan yasal düzlemde aynı kefede. Eğer net, ölçülebilir ve şeffaf (idarecinin iki dudağı arasına bırakılmayan) mesleki standartlar getirilirse, bu aslında işini hakkıyla yapan öğretmeni o 'cellattan' koruyan bir kalkan olur.

'Gevşemenin sebebini teşhis edelim' diyorsunuz, çok doğru. Ancak gevşemenin en büyük sebeplerinden biri de sistemin 'ne kadar çabalarsan çabala, hiç çabalamayanla aynı haklara sahipsin' diyerek çalışan öğretmeni demotive etmesi değil mi?

İyi öğrenci öğretmeni diri tutar, evet. Ama meslek liselerinde veya dezavantajlı bölgelerde, öğrencinin talepkar olmadığı durumlarda öğretmenin 'kendi iç disiplini' devreye girmeli. Sistem bunu şansa bırakmamalı.

Özetle; korkumuz 'adaletsiz uygulama' olmalı, 'yeterlilik aranması' değil. Biz nitelik denetimine karşı çıkarsak, toplumun gözünde 'dokunulmazlık zırhına saklanan' bir meslek grubu gibi algılanma riskimiz var. İtirazımızı 'denetim olmasın' diye değil, 'denetim objektif, bilimsel ve geliştirici olsun' şeklinde yaparsak daha güçlü oluruz."