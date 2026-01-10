Kadro garantili gevşeten öğretmenlikten, yeterlilik odaklı üretken öğretmenliğe

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
10 Ocak 2026 00:03
Kadro garantili gevşeten öğretmenlik mesleğinden, yeterlilik odaklı üretken öğretmenlik mesleğine geçiş tartışması gündemde ve bununla ilgili bir düzenleme ihtimali tamamen dışlanamaz. Öğretmenlik Meslek Kanunu bu yönde genişletilebilir; son düzenlemeler de mesleğin belirli yeterlilikler çerçevesinde daha net tanımlanmış çıktılar ve standartlar üzerinden yürütülmesine dönük bir eğilime işaret ediyor. Bu çerçevede amaç, ?tasfiye? değil ?geliştirme? olmalı: Standartlara yeterince yaklaşamayan profiller öncelikle Akademi ve sahadaki mentorluk/rehberlik mekanizmalarıyla iyileştirme süreçlerinden geçirilmeli, değerlendirme tek bir ölçüte değil çoklu kanıta ve şeffaf ölçütlere dayanmalı, itiraz ve denetim güvenceleri açıkça tanımlanmalıdır. İyileşmenin sağlanamadığı sınırlı durumlarda ise, öğretmenin yetkinliğine uygun alternatif görev seçenekleri değerlendirilerek sistem içindeki katkısı korunmalı; ancak tüm destek ve uyarlama adımlarına rağmen kalıcı bir uyumsuzluk sürerse, mevcut hukuki çerçeve içinde istisnai tedbirler devreye alınmalıdır. Bu yaklaşım, iş güvencesini zayıflatmadan öğretmenliği profesyonel standartlara yaklaştırır, nitelik ve hesap verebilirlik dengesini kurar.


ta345
Şef
10 Ocak 2026 00:09

bir tek derse bile girip ders anlattınız mı


FIRTINALI
Şube Müdürü
10 Ocak 2026 00:20

Akademik başarının düşük olduğu durumlarda bazı öğretmenler, ?öğrenci kötü, ben ne yapabilirim?? şeklinde bir savunma mekanizması geliştirme eğilimindedir. Oysa öğretmenlik mesleğinin temel amacı, zayıf profilleri iyileştirmek ve öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle öğretmen, öncelikle kendi misyonunu ve sorumluluğunu içselleştirerek, mesleğini bu bilinçle icra etmeye yönelik bir tutum sergilemelidir. Öğrencinin başarısızlığı, öğretmenin pedagojik yaklaşımını gözden geçirmesi için bir fırsat olarak görülmeli; öğretmen, farklı yöntemler deneyerek öğrenme sürecini desteklemeye odaklanmalıdır. öğrenci kötü, ben ne yapabilirim? savunmasının önüne geçebilecek bir sistem dışlanamaz.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
10 Ocak 2026 00:21

Hocam, sendikalar konusunda yazdıklarınıza göre sistemi farkında olduğunuzu düşünüyorum. Adaletsiz bir sistemde celadın eline tırpan vermeye yol açacak şeylerden kaçınmalı.

Rehberlik kısmına katılabilirim fakat 25-30 sene öncede bu kısım teftiş gibi uygulanıyordu.

30-40 öğrencinin önünde hele belli düzeydeyseler, evde de iyi eğitim aldılarsa gevşemek ve gevşetmek zor, zaten.

Gevşeyen ve gevşetenlerin bu durumunun sebebi ne teşhisten sonra konuşmalı.


FIRTINALI
Şube Müdürü
10 Ocak 2026 00:29

Hocam, 'Celladın eline tırpan vermek' benzetmenizdeki endişeyi çok iyi anlıyorum. Maalesef sahadaki liyakatsiz yönetim pratikleri ve geçmişteki 'açık arayan müfettiş' algısı, bu güven bunalımının en büyük sebebi. Bu konuda size hak veriyorum; denetleyen kişi liyakatsizse, denetim bir silaha dönüşür.

Ancak, tam da bu 'keyfiliği' bitirmek için kişilere değil, veri tabanlı standartlara dayalı bir sistem gerekmiyor mu?

Şu anki sistemde işini iyi yapanla yapmayan yasal düzlemde aynı kefede. Eğer net, ölçülebilir ve şeffaf (idarecinin iki dudağı arasına bırakılmayan) mesleki standartlar getirilirse, bu aslında işini hakkıyla yapan öğretmeni o 'cellattan' koruyan bir kalkan olur.

'Gevşemenin sebebini teşhis edelim' diyorsunuz, çok doğru. Ancak gevşemenin en büyük sebeplerinden biri de sistemin 'ne kadar çabalarsan çabala, hiç çabalamayanla aynı haklara sahipsin' diyerek çalışan öğretmeni demotive etmesi değil mi?

İyi öğrenci öğretmeni diri tutar, evet. Ama meslek liselerinde veya dezavantajlı bölgelerde, öğrencinin talepkar olmadığı durumlarda öğretmenin 'kendi iç disiplini' devreye girmeli. Sistem bunu şansa bırakmamalı.

Özetle; korkumuz 'adaletsiz uygulama' olmalı, 'yeterlilik aranması' değil. Biz nitelik denetimine karşı çıkarsak, toplumun gözünde 'dokunulmazlık zırhına saklanan' bir meslek grubu gibi algılanma riskimiz var. İtirazımızı 'denetim olmasın' diye değil, 'denetim objektif, bilimsel ve geliştirici olsun' şeklinde yaparsak daha güçlü oluruz."

atahoca, 21 dk. önce

FIRTINALI
Şube Müdürü
10 Ocak 2026 00:33

Hocam, sahadaki 'gevşeme' sorununu, çalışanla çalışmayanın aynı kefeye konmasının yarattığı motivasyon kaybını ve sistemin tıkandığı noktaları bu kadar net tarif edebilmem, o sınıfın havasını soluyup solumadığıma dair size bir ipucu vermiyor mu? Teşhisim doğruysa, kimliğimin ne önemi var?

