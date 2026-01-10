3+1 Sisteminde 3 yılını dolduranlar ve Kadro

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
3+1 düzenlemesi tüm kurumlarda uygulamaya geçtikten sonra ataması yapılanların 2026 ocak itibariyle 3 yılı dolmaya başladı. Bu bağlamda 3 yılını doldurup kadroya geçiş dilekçesi için verilen 1 aylık süreyi kaçıranlar veya kadroya geçmek istemeyip, tekrar kadro talebinde bulunup reddedilenler bu başlık altında toplanabilir. Süreyi kaçırdığı halde kadro alan veya bu konuda dava açan varsa birbirimizle iletişime olabiliriz.


Sağlık bakanlığına 17 ocak 2023 de atandım 4b 657 olarak. Kadroya geçiş hakkında bilgi alacaktım. Ne yapmamız lazım. 17 ocak sonrasımi dilekçe vereceğiz nasıl oluyor işlemler yardımcı olabilirmisiniz arkadaşlar

