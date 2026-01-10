KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Merhaba konaklama işletmeciliği mezunuyum kpss ye çalışıyorum da atamalar nasıl ilerliyor nerelere atama yapılabilir kaç puan almam gerekiyor?

