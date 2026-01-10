KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Kaymakamlık ve güvenlik soruşturması


10 Ocak 2026 05:16
Ben üniversiteye hazırlanırken 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim yıllarında fetö dershanesine gittim 17-25 Aralık kumpasından sonra gitmeyi bıraktım sizce güvenlik soruşturmasından bu yüzden elenebilir miyim?

