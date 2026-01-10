Gaziantep BİM

Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
10 Ocak 2026
YD red, Esas karar red geldi. Sözleşme feshinin üzerinden 11 ay geçti. Şimdi de Gaziantep BİMe istinafa taşınacakmış dava. Askeri davalarda ne kadar sürede sonuç aldınız aşağı yukarı Gaziantep bimde acaba? Avukat hemen istinafa taşırsak yetişirse adli tatil öncesine kadar açıklanır. Hemen tebliğ edilmez, zaman kaybedilirse adli tatil sonrasını bulur sonuç almak diyor. Hoş artık kimseye inanmıyorum da açıkçası pek bi beklentimde kalmadı ama yinede deneyimli olanlardan bilgi istiyorum.

