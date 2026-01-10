Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

Çaykur ve Türk Şeker Ticaret kanununa tabi oluyor.



Kapalı
10 Ocak 2026 08:47
Çaykur ve Türk Şeker Ticaret kanununa tabi oluyor.

https://share.google/j6PJy3ZKZNMXgvbKU

Caykur ve turkseker çalışanlarına hayırlı olsun. Darısı bizim başımıza.


iktisatcigenc
Aday Memur
10 Ocak 2026 09:53

Bu ne anlama geliyor?


Memure.0626
Aday Memur
10 Ocak 2026 10:29
bu ne demek oluyor bende yeni atandım memur olarak bizi de kapsıyor mu?
