Eşleri farklı bir ilde buluşturma durumu nasıl oluyor?


10 Ocak 2026 08:51
Yeni Yönetmelik mazeret atamasında anladığım kadarıyla Eşleri farklı ilçelerde birleştirmeye yönelik bir sistem var. Eğer iki eşin de gideceği ilde norm yoksa farklı bir ilçe o da yoksa farklı bir il sunuyor tercihe. Çocuğumuz Engel durumumuz var ben de eşim de öğretmen Eskişehire gitmek istiyoruz. Engel durumuna başvuru yapacağız. Nasıl olacak? Bu durumda Eskişehir de branşımızda ( sınıf öğret) norm yok. Peki biz ne yapalım bir ömür gidemeyecek miyiz?


10 Ocak 2026 09:07

Evet norm olmayan yere gidemeyeceksiniz.

Evladınızın engellilik durumunun Eskişehir ile bağlantısını kurabilirseniz gidebilirsiniz ancak. Hani bir tedavisi vardır ve o tedavi ancak Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesinde vardır gibi...

