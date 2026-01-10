Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yeni Yönetmelik Mazeret Ataması


10 Ocak 2026 08:51
Yeni Yönetmelik Mazeret Ataması

Yeni Yönetmelik mazeret atamasında anladığım kadarıyla Eşleri farklı ilçelerde birleştirmeye yönelik bir sistem var. Eğer iki eşin de gideceği ilde norm yoksa farklı bir ilçe o da yoksa farklı bir il sunuyor tercihe. Çocuğumuz Engel durumumuz var ben de eşim de öğretmen Eskişehire gitmek istiyoruz. Engel durumuna başvuru yapacağız. Nasıl olacak? Bu durumda Eskişehir de branşımızda ( sınıf öğret) norm yok. Peki biz ne yapalım bir ömür gidemeyecek miyiz?


spock
Genel Müdür
10 Ocak 2026 09:07

Evet norm olmayan yere gidemeyeceksiniz.

Evladınızın engellilik durumunun Eskişehir ile bağlantısını kurabilirseniz gidebilirsiniz ancak. Hani bir tedavisi vardır ve o tedavi ancak Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesinde vardır gibi...

