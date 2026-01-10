Ünlülere Operasyon vs Okullarda Uyuşturucu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuRotasyon hayırlı olsun.İhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)Kadro garantili gevşeten öğretmenlikten, yeterlilik odaklı üretken öğretmenliğeAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüMüdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıTürk Eğitim Sen: Gelişim raporlarını doldurmama kararı aldıkRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?
Sözlük
Son Haberler
İzmir'de bulaşıcı hastalık alarmı: Her 100 bin kişinin 11,5'inde görülüyorİşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildiUlusal Vefa Programı'na bu yıl için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldıTogg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüslediGelir vergisi mükellefi sayısı 3 milyonu aştı
Editörün Seçimi
Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.