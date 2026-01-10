Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ünlülere Operasyon vs Okullarda Uyuşturucu


10 Ocak 2026 11:28
Ünlülere Operasyon vs Okullarda Uyuşturucu

Öncelikler edebiyat öğretmenlerinden latinceden ödünç alınan vs (versus) kısaltması veya başlık için düzeltme rica edeyim.

Basın ve yayında hemen hemen her gün ünlülere operasyonla alakalı haberleri görüyoruz. Okullarda uyuşturucu kullanımının ciddi şekilde arttığını -yıllardır- duyuyoruz. Konu hakkında yapılan bir operasyon duydunuz mu?

Çok Yazılan Konular

12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuRotasyon hayırlı olsun.İhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)Kadro garantili gevşeten öğretmenlikten, yeterlilik odaklı üretken öğretmenliğeAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüMüdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıTürk Eğitim Sen: Gelişim raporlarını doldurmama kararı aldıkRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

İzmir'de bulaşıcı hastalık alarmı: Her 100 bin kişinin 11,5'inde görülüyorİşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildiUlusal Vefa Programı'na bu yıl için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldıTogg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüslediGelir vergisi mükellefi sayısı 3 milyonu aştı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.