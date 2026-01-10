Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Polis Okulu ve Şahıs Şirketi


Herkese iyi çalışmalar dilerim,

Polis Okulu öğrenci adayı olarak okulu kazandıktan sonra sigortası ne zaman başlar?

Şahıs şirketi bulunan bir kişinin, vergi mükellefliğini okulu kazandıktan sonra mı kapatması gerekir, yoksa okula başlamadan önce mi bu konunun netleştirilmesi gerekir?

