Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Özgür Özel neden memur emeklisi fazla zam alacağı zaman mecliste nöbet tutacağı geliyor?


10 Ocak 2026 13:06
Özgür Özel neden memur emeklisi fazla zam alacağı zaman mecliste nöbet tutacağı geliyor?

Gitgidie kamu işçisi emeklisi ile memur emeklisi arasındaki fark daha da açılıyor.

İki Yıllık Bilanço (5510): %351,4 = 2,514 kat

İki Yıllık Bilanço (5434): %329,5 = 2,295 kat

Bu bilanço, ocak 2024'te; kamu işçisi emeklisinin zammının, memur emeklisi zammına eşitlenmesinin neticesidir.


txmc
10 Ocak 2026 13:09

Aralık 2023'te 17.000 TL alan kamu işçisi emeklisinin Aralık 2025 maaşı: 42.738 TL

Aralık 2023'te 17.000 TL alan memur emeklisinin Aralık 2025 maaşı: 39.015 TL

Aradaki fark: %9,54


txmc
10 Ocak 2026 13:14

Şu an yüzde 9,54 olan bu fark; Aralık 2023'te YÜZDE SIFIRDI.

Eğer kamu işçisi emeklisinin alacağı zam olan yüzde 12.19'luk zam oranı memur emeklisinin alacağı zam olan yüzde 18,6'ya eşitlenirse; bu fark daha da açılacak. Halbuki bu fark Aralık 2023'te YÜZDE SIFIRDI.


txmc
10 Ocak 2026 13:35

İki Yıllık Bilanço (5510): %151,4 = 2,514 kat

İki Yıllık Bilanço (5434): %129,5 = 2,295 kat

Yukarda yanlış yazmışım.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Ocak Maaşlarımızı Yazalım% 3 Kesinti ne zaman olacak? Kademe ve Derece Saydırma İşçiye Tediye, İkramiye, Yol, Nakdi Yemek Yardımı Yağıyor. Memura Damlamıyor bile!DSİ Giyim YardımıGenel Eylem İş Bırakmaİş sonu tazminatıBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye1000 tl lik zam ne durumda

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

Ev temizleten öğretmen hakkında kararAnkara'da kolonlarında hasar tespit edilen bina tahliye edildi'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı'Öğretmenler Meslek Odası' kurulmalı mı?TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.