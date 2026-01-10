Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

PROMOSYON KREDİYİ ÇEKENLER


10 Ocak 2026 13:51
PROMOSYON KREDİYİ ÇEKENLER
Kredi promosyonları en son ne zaman çektiniz ve süreç nasıl işliyor

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeliler kadroya geçer miTaban ek ödemeDerece kademe hakkındaYurtdışı görevlendirme hakkındaDöner sermayesi olmayan kuruma görevlendirmeSağlıkçıların maaşları düşürülsün!Diyaliz sertifika hemşirelikSağlık yönetimi büro personeliMuvafakatname ile geçiş ?Eğitim tayininde eş durumu tayini

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

Ev temizleten öğretmen hakkında kararAnkara'da kolonlarında hasar tespit edilen bina tahliye edildi'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı'Öğretmenler Meslek Odası' kurulmalı mı?TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.