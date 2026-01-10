KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Merkeziden sözleşmeli KİT'e atanmış biri kadrolu bir yere mülakata girebilir mi?


10 Ocak 2026 13:58
Merkeziden sözleşmeli KİT'e atanmış biri kadrolu bir yere mülakata girebilir mi?

Kadrolu yere merkezi açıklanmadan çok önce başvuru yapmış. Merkeziye belge vermek daha sonra feragat etmek sorun olur mu?


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
10 Ocak 2026 17:52

Daha önce başvurduğunuz unvan düz memurluk ise, merkezide yerleştiğiniz yerde göreve başlamadığınız sürece, kadrolu yerde atanmanızda sorun olmaz. Kit sözleşmelide işbaşı yaptıktan sonra, kadrolu düz memurluğa geçemesiniz, 3 yıl yasağı var.

Merkezide yerleştiğiniz kit sözleşmelide işbaşı yaptınız diyelim, daha önce başvurduğunuz yer eğer kariyer uzman yrd. müfettiş yrd., mühendis, avukat, öğretmen gibi bir kadro ise, yine sorun olmaz, kadrolu yere atamanız yapılabilir.


maviiyesill
Aday Memur
10 Ocak 2026 20:35
ikisi de mühendis unvanıysa peki
Mavi.Ufuklar, 5 saat önce

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
10 Ocak 2026 21:17

Memur-mühendis şeklinde olsaydı, 3 yılı kapsamının dışında olurdu. mühendis- mühendis geçişi de kitlerin 3 yıl kuralı kapsamındadır.

