Artırımlı hizmet puanı kalktı mı?


10 Ocak 2026 14:00
Artırımlı hizmet puanı kalktı mı?

%50 artırımlı alıyordum ben kalktı diyorlar doğru mu? zorunlu hizmette çalışmaya devam edenlere haksızlık ama. biz nasıl gitcez o zaman Ege'ye Akdeniz'e vb. İhtiyarlar ve eş durumu yapanlar oralara kazık çakmışlar zaten gitmiyorlar. Rotasyon da olmayacak deniyor. Böyle haksızlık olur mu.

