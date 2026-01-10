Haftaya tüm memurlar adliye personellerinden 1.400 TL daha fazla maaş alacak.

Geçen ay bu konu ile ilgili bir başlık açmıştım ama ya herkes bilinçli zaten konuyu biliyorlar, ya da umursamıyorlar. Şu anda üniversite öğrenci işlerinde, valiliklerde, belediyelerde, gençlik sporda vs. çalışan GİH sınıfı memurlar adliye personellerinden 500-700 TL arası daha az maaş alıyorlardı. Adliye yoğun, yapılan iş fazla diye adliye personellerine adalet hizmet puanı altında bir artırım yapmışlardı ve belli bir maaş farkı vardı ancak son toplu sözleşmede tüm GİH lere +10 puan verildi ancak "Daha önce artırım verilmeyenlere uygulanacaktır" maddesi eklediler. Adliye personellerine diğer düz memurlardan 500-700 TL fazla alsın diye verdikleri +7 hizmet puanı yüzünden +10 puanlık GİH artışından YARARLANAMIYORUZ. Yani tüm memurluklar arasında ADLİYE PERSONELİ 700-800 TL daha az maaş alacak artık.

Yetkili sendika kendi sitesinde yaptığı paylaşımda "Adliye personelleri 2021 yılında +7 puan hizmet puanı aldıkları için bu sene verilen +10 puandan mahsup edilerek +3 puan daha alacaktır. Ayrıca il tazminat oranı 5 puan olan (küçük şehirde çalışan) personellerin şehir puanları da +5 artarak 10 puana tamamlanacaktır." dediler. Halen daha sitelerinde böyle yazıyor.

Yani +7 puan alan adliye personelleri için küçük şehirlerde çalışanlar +8 puan (1000 TL), büyük şehirlerde çalışanlara da +3 puan (500 TL) gibi ek artış yapılması gerekirken HİÇBİR artış sağlanmayacak. Memurlarnet maaş hesaplama robotuna girip aralık maaşınızdaki özel hizmet puanlarına bakın, sonra da OCAK 2026 maaşınızı seçip hizmet puanlarınıza bakın. Birebir aynı. hiçbir şekilde artış eklenmemiş. Ama diğer memurlara, bilgisayar işletmenlerine, VHKİ personellerine +10 puan maaş robotuna eklenmiş.

En çok işi yapıp en düşük memur maaşına mahrum bırakıldık. Artık resmi olarak en düşün memur maaşı = Adliye personelleri maaşı

Adliyedeki yetkili sendikaya durumu anlattığımda, bundan haberim yok, Genel merkeze soracağım dedi ancak geri dönüş yapamadı. Aldığı cevap belli oldu sanırım.

Geçen ay açtığım konu da şurada:

https://forum.memurlar.net/konu/2590814/toplu-sozlesmede-verilen-10-gih-puani-neden-katiplere-verilmedi.html