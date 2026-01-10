Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

TİGEM


10 Ocak 2026 16:55
TİGEM

TİGEM ŞANLIURFA CEYLANPINARA ATANAN VAR MI ARKADAŞLAR?

Çok Yazılan Konular

TCDD promosyonTürkşekerDSİ 2024 giyim yardımıTEİAŞ promosyonPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTürk şeker fabrikası memur maaş bilgisiKİT yönetişim reformuEti Maden'den neden istifa ediyorlar?399'dan 4/B ye geçiş399'dan 657'ye geçiş

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

Altın fiyatları haftayı rekora yakın kapattı: Kazanç yüzde 5'e yakınSamsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattıMotorine önce indirim sonra zam geldiİstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısıSağlık Bakanı Memişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.