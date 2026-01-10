Meslekte son maaş

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
10 Ocak 2026 17:58
15 ocakta emekliliye ayrılacağım konuyla ilgili bilenler aydınlatırsa sevinirim.

1-15 ocakta maaşı önden peşin aldıgımız için emekliye ayrılınca maaş iadesi istermi devlet.

2- ilk emekli maaşımı 1 şubattan itibaren 15 günlükmü alırım yoksa 1 martta 45 günlük olarakmı alırım.

3-iş bankası aldıgımız promosyonu geri istermi

