2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 18. hafta


10 Ocak 2026 18:32
Maç Başlangıcı: 17 Ocak 2026 Saat: 15:30

Başakşehir-Karagümrük

Kasımpaşa-Antalya

Gençlerbirliği-Samsun

Konya-Eyüp

Göztepe-Rize

***********************************

Galatasaray-Gaziantep

Kocaeli-Trabzon

Alanya-Fenerbahçe

Beşiktaş-Kayseri

***********************************

M.City-M.United

Chelsea-Brentford

Aston Villa-Everton

N.Forest-Arsenal

Maç Skoru: Galatasaray-Gaziantep

Yıldızlı maçlar 2 puan, diğer maçlar 1 puan olarak değerlendirilecektir..

--- Hafta birincisine; eğer tek kişi ise +3 puan, 2 kişi ise +2 puan, 3 veya daha fazla kişi ise +1 puan verilecektir.

--- Bir maçı sadece bir kişi bilmişse o yarışmacıya +3 puan verilecektir.

---Skor Tahminini doğru bilen tek kişi ise 3 puan alacaktır. Bilenler 1 den fazla olursa her yarışmacı 1 puan alacaktır.

Herkese bol şanslar..

