Emniyet Genel Müdürlüğü
İstanbul bolge adliye mahkemesi


10 Ocak 2026 19:00
İstanbul bolge adliye mahkemesi

Merhaba,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi?nde istinafta bulunan bir ceza dosyam mevcut.

Dosya 2025 yılında istinafa gönderildi. İstanbul BAM?da dosyalar hangi yıl sırasıyla inceleniyor, ortalama bekleme süresi ne kadar sürüyor?

Tecrübesi olan ya da bilgi verebilecek arkadaşlar yazarsa sevinirim.

