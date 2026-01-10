Martı Tag Hakkında.

Çalışmış olduğum büyükşehir de çok fazla bu işi yapan özellikle büroda çalışıp akşam çıktıktan sonra ek iş olarak yapan bir çok meslektaşım var. Herkes kazandığımız para yetmiyor, çıkmazsam geçinemem diyor peki arkadaşlar merak ettiğim husus çevrenizde polis olarak yapan ve yakalanan biri oldu mu? Ne gibi yaptırımları var bu işin

Çalışmış olduğum büyükşehir de çok fazla bu işi yapan özellikle büroda çalışıp akşam çıktıktan sonra ek iş olarak yapan bir çok meslektaşım var. Herkes kazandığımız para yetmiyor, çıkmazsam geçinemem diyor peki arkadaşlar merak ettiğim husus çevrenizde polis olarak yapan ve yakalanan biri oldu mu? Ne gibi yaptırımları var bu işin