10 Ocak 2026 20:51
Martı Tag Hakkında.
Çalışmış olduğum büyükşehir de çok fazla bu işi yapan özellikle büroda çalışıp akşam çıktıktan sonra ek iş olarak yapan bir çok meslektaşım var. Herkes kazandığımız para yetmiyor, çıkmazsam geçinemem diyor peki arkadaşlar merak ettiğim husus çevrenizde polis olarak yapan ve yakalanan biri oldu mu? Ne gibi yaptırımları var bu işin

alpercakmak52
Aday Memur
10 Ocak 2026 21:12

Sen yaptın ve başına bir iş geldi yakalandın. Yatırımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorsun. Ama bir umut belki biri bir yol gosterirde en az zararla yırtarım mantığıyla burada bir fikir istiyorsun. Geçmiş olsun.


pasha102030
Aday Memur
10 Ocak 2026 21:16
Kendim yakalanmış olsam niye yapmamış gibi yazayım yazar fikir önerisi isterim zaten yakalanmışım inanılmaz akıllar var bizim teşkilatta hayranım sizin gibilere hemen de tespit yapmış

ibrahimmm2863
Aday Memur
10 Ocak 2026 21:25

Arkadaşım motor ile yaparken sivil trafik yakaladı gözünün yaşına bakmadılar işlem yapıldı.açığa alındı en son sonradında ne oldu bilmiyorum

